Apple Studio produce una serie televisiva basata su "Foundation" di Asimov

Ad Hollywood, Apple Studio sta producendo una serie televisiva basata su "Foundation", il libro dello scrittore di fantascienza russo, naturalizzato americano, Isaac Asimov (1920-1992) e riproposto in Italia da Mondadori nel 2004.

Il libro, tratto da una sua trilogia, é tornato in voga specialmente tra i dirigenti delle grandi societá che vogliono capire cosa riservi il futuro analizzando il passato. Infatti, Asimov chiama "psicostoria" la base di "Foundation", e il personaggio principale del libro é lo psicostorico Hari Seldon.

Per Asimov –– che scrisse il primo capitolo nel 1942, pubblicato nella rivista "Astounding" –– analizzare come il "futuro assomiglierá al passato, é eccitante".

Predire il futuro analizzando il passato non é solo materia di fantascienza, visto che a febbraio del 2017 "Science", la rivista dell'American Association for the Advancement of Science, pubblicó otto articoli sull'argomento, di cui uno illustrato con la foto del presidente Usa, Donald Trump, che viene paragonato ad uno dei personaggi del terzo capitolo della trilogia di Asimov.

Questo giornalista scoprí Asimov quando arrivó negli Usa nel 1968, e in quell'epoca gli articoli e libri di Asimov non gli sembravano fantascienza, ma "realtá".