Arisa è tornata e punta forte su Sanremo 2019: "Voglio vincere il Festival"

Arisa punta forte sul suo 'Mi sento bene', brano che porterà al Festival di Sanremo 2019. Sul palco dell'Ariston (da martedì 5 febbraio) non ci salirà solo per partecipare. "Voglio vincere", ha detto in un'intervista a Leggo. La canzone sanremese? "Il risultato è un mix di sonorità. Il testo di Sanremo è riflessione sul senso dell’esistenza. Volevo allontanasse dai sensi di colpa. Io ne ho: stare lontano dalla mia famiglia, penso che sto perdendomi qualcosa di importante".

Mi sento bene anticipa il disco (per Sugar) che Arisa lancerà dall’8 febbraio (titolo Una nuova Rosalba in città). Un lavoro fatto con 6 producer e 17 autori (tra loro anche Cristiano Malgioglio).

E Arisa, come di diceva vuole vincere a Sanremo. 'Voglio essere orgoglio di Caterina Caselli e di mia madre. E voglio vincere pure l’Eurovision'

Il titolo dell'album ("Una nuova Rosalba in città", Rosalva è il nome all'anagrafe di Arisa) è il manifesto del rinnovamento che sente dentro di sè la cantante. "Perché il cambiamento, passa prima dalla persona e poi dal personaggio", riporta l'Ansa.

Sul brano Sanremese Arisa dice: "Mi sento bene è la giusta via di mezzo, il giusto mezzo di trasporto, il Caronte che trasporta l'Arisa di prima all'Arisa del futuro. Non so quale sarà esattamente. Io ho molta fiducia nella vita, perché la vita sa già in che direzione andare, e dunque sarò quello che mi è dato essere".

Il brano di Arisa riporta alla musica fine anni ’70 inizi ’80: un po' Raffaella Carrà, un po' di Giuni Russo e anche gli Abba. "E i Blondie. Quel mondo mi appartiene". Non per caso accanto sul palco, nella serata dei duetti ci sarà Tony Hadley, ex Spandau Ballet.