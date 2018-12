Artisti del panettone in chiaro su TV8

Dopo il successo dell’evento milanese, ARTISTI DEL PANETTONE sbarca anche in prima tv in chiaro su TV8. Il format – prodotto da Level 33 – che celebra il dolce simbolo della pasticceria italiana natalizia e che riunisce i più grandi pasticceri d’Italia andrà in onda con un doppio episodio da mercoledì 19 dicembre a lunedì 24 dicembre dalle ore 8 del mattino.

Il viaggio nel Belpaese per scoprire i segreti del panettone artigianale si apre con le puntate dedicate al podio del concorso organizzato in collaborazione con GazzaGolosa, che ha premiato il miglior panettone classico milanese. Si inizia quindi da Padova con il primo classificato Luigi Biasetto e si prosegue poi con il lucano Vincenzo Tiri e con il torinese Fabrizio Galla. A seguire – fino alla vigilia di Natale – sarà la volta della Lombardia con Vincenzo Santoro di Pasticceria Martesana e Maurizio Bonanomi. E ancora si andrà in Alta Badia insieme ad Andrea Tortora dell’hotel Rosa Alpina e del ristorante St. Hubertus, regno dello Chef tristellato Norbert Niederkofler. L’amore per il panettone non conosce confini, come dimostrano l’arte pasticcera di Gino Fabbri a Bologna e Paolo Sacchetti a Prato. Non manca una prestigiosa rappresentanza del sud con i campani Alfonso Pepe e Sal De Riso. Undici puntate dedicate agli artisti del panettone, alla quale se ne aggiunge una sul Maestro dei Maestri, Iginio Massari, che avrà anche il ruolo di introdurre e chiudere ogni puntata.

Oltre a mostrare le fasi fondamentali della preparazione di questo lievitato apprezzato in tutto il mondo, gli episodi racconteranno la storia e il legame con il territorio dei pasticceri protagonisti. Si andrà alla scoperta dei loro laboratori e anche di altri luoghi per loro significativi, seguendo un ideale e dolcissimo fil rouge. Dal momento che, dei prodotti di qualità non si spreca nemmeno una briciola, nel finale di puntata i 10 protagonisti proporranno una loro ricetta realizzata con parte del panettone avanzato.

Artisti del Panettone non è solo un format tv. Fino al 24 dicembre a Milano – nel loggiato di Palazzo dei Giureconsulti a pochi passi da Piazza Duomo – è allestito il temporary store dove il pubblico ha l’occasione di acquistare i migliori panettoni italiani provenienti da ogni parte del Paese e disponibili anche su DestinationGusto.it, il negozio online di Intesa Sanpaolo.