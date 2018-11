Ascolti Auditel: Salvini gentleman da Barbara D'Urso: "Lasciate in pace Elisa"

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di mercoledì 28 novembre 2018 hanno visto Pomeriggio Cinque confermarsi come sempre il programma più visto della fascia pomeridiana. Nella puntata di ieri, ospite in collegamento con Barbara D'Urso, c'era il leader della Lega, Ministro dell'Interno nonché Vicepremier Matteo Salvini, che ha raccontato alla conduttrice Mediaset le vicissitudini del Governo e i suoi propositi per i prossimi mesi.

La D'Urso ha tuttavia incalzato Salvini anche su questioni personali, e non solo istituzionali, e - ovviamente - è arrivata la fatidica domanda anche sulla sua situazione sentimentale dopo la fine dell'amore con Elisa Isoardi. Se di fine si può parlare, vista la loro rimpatriata di qualche giorno fa in occasione di un evento mondano.

Alla domanda, il ministro Salvini ha risposto candidamente: "Barbara, tu sai quanto sono geloso della mia vita privata perché chiedo agli italiani di giudicarmi per il mio lavoro e non per le persone con cui sto". Quindi è arrivata la conferma: "Sì, sono single, ma chiedo ai giornalisti di lasciare in pace me e di farmi fare il Ministro".

Ma il Vicepremier ha mostrato anche un impensabile lato "gentleman" spendendo parole gentili per la sua ex compagna: "Lasciate in pace Elisa e fatele condurre La Prova del Cuoco, che fa benissimo, senza romperle le scatole".

Veritiera dunque quella voce secondo cui il "Capitano", dietro l'aria da duro che non deve chiedere mai nasconda un cuore tenero? O sono i suadenti modi della sapiente D'Urso che farebbero sciogliere anche un leone affamato? Per ora resta un mistero.