Ascolti: gli azzurrini perdono ma vincono in Tv, D'Urso chiude in bellezza

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di mercoledì 19 giugno 2019 vedono in prime time su Rai1 la Nazionale di Calcio Under 21 impegnata nel Campionato Europeo 2019 con il match Italia - Brasile. Su Rai2 il film del 2009 Qualcosa di speciale con Aaron Eckhart e su Rai3 il consueto appuntamento con Federica Sciarelli e il suo Chi l'ha visto?

Su Rete4 il film cult Forrest Gump del 1994 con Tom Hanks e Robin Wright, e su Canale 5 l'ultima puntata di Live - Non è la D'Urso condotto da Barbara D'Urso. Ospiti della serata: Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo, le ex agenti di Pamela Prati coinvolte nell'amaro caso di Mark Caltagirone, Morgan che parlerà dello sfratto e Walter Nudo che replicherà alle illazioni di Lele Mora.

Su Italia 1 il film Tutti pazzi per l'oro (2008) e su La7 lo speciale Atlantide dedicato a Hiroshima e Chernobyl a cura di Andrea Purgatori. Su Tv8, in omaggio all'inizio degli Esami di Maturità, il film Notte prima degli esami con Cristiana Capotondi e sul Nove il cult Grand Budapest Hotel (2014) con Ralph Fiennes.

Chi avrà vinto la disfida dell'Auditel? Vediamo i dati.

Su Rai1 la partita di calcio Under 21 Italia-Polonia ha conquistato 6.002.000 spettatori pari al 27.3% di share, mentre su Canale 5 Live - Non è la D’Urso ha totalizzato 2.620.000 spettatori pari al 18.3% di share. Su Rai2 Qualcosa di Speciale ha coinvolto 1.305.000 spettatori pari al 6.1% di share, battendo Italia 1 con Tutti Pazzi per l’Oro e i suoi 1.004.000 spettatori (4.8%). Su Rai3 Chi l’ha visto? ha segnato 1.692.000 spettatori pari ad uno share dell’8.9%, mentre su Rete4 Forrest Gump ha radunato 948.000 spettatori con il 5.2% di share. Su La7 Atlantide Files ha raccolto 592.000 spettatori con uno share del 3.1%, su Tv8 Notte Prima degli Esami 395.000 spettatori con l’1.9% e sul Nove Grand Budapest Hotel si è fermato a 189.000 spettatori con lo 0.9%.

Sette giorni fa, Live - Non è la D’Urso vinceva la serata con 2.876.000 spettatori pari al 19.4% di share (Buonanotte Live di 11 minuti: 1.085.000 – 24.1%), con picchi di oltre il 31% di share e 4 milioni di spettatori. Su Rai3 Chi l’ha visto? convinceva invece 1.766.000 spettatori pari a uno share del 9.2% (presentazione di 10 minuti: 1.597.000 – 7.3%)

Gli azzurrini perdono sul campo ma trionfano in Tv, Live - Non è la D'Urso chiude con ottimi ascolti, superando il 18%, Federica Sciarelli si rivela una garanzia per Rai3, Rai2 continua a fare buone performance Auditel grazie ai film in prima serata, che compensano i deludenti risultati dei nuovi programmi della scorsa stagione.