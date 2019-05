Ascolti: Lo strano caso Prati-Caltagirone e il fantasma che sbanca l'Auditel

Nuova puntata della telenovela mediatica che vede protagonisti Pamela Prati e il suo (non) marito Mark Caltagirone. Oggi, domenica 19 maggio 2019, Pamelona su instagram ha tuonato: «Nessuno vuole mettere la parola fine a questa storia perché ci stanno facendo puntate su puntate facendo ascolti. Ma io diffido chiunque a dire che io sia plagiata, o che io non sia capace di intendere o volere». Praticamente il suo è un j'accuse contro le Tv di speculare sulla storia che lei stessa diffonde da settimane in quelle stesse Tv. Geniale.

Ma del resto quello di Caltagirone è il primo caso al mondo di fantasma che spopola in televisione, facendo - ha ragione la Prati - sbancare l'Auditel ai programmi nei quali (non) presenzia. Millantato consorte della rediviva ex showgirl del Bagaglino, egli ha permesso a quest'ultima di conoscere una nuova primavera televisiva, mediatica ed editoriale portandola in tutte le trasmissioni di tutti i canali italiani a tutte le ore del giorno, con ascolti sempre altissimi.

Da Domenica In a Verissimo passando per Live - Non è la D'Urso, Mark "Ghost" Caltagirone ha trovato nella Prati la sua Oda Mae Brown (personaggio interpretato da Whoopie Goldberg nel film cult con Patrick Swayze e Demi Moore) ricatapultandola sulla cresta dell'onda come nessun agente o spin doctor in carne e ossa avrebbe mai potuto fare.

Mark Caltagirone s'inserisce sulla scia di due dive che hanno fatto dell'assenza la loro cifra stilistica, Greta Garbo e Mina. Ma mentre queste ultime avevano testimonianze effettive filmate e fotografiche della loro esistenza, Caltagirone è andato anche oltre, visto che di lui non esiste neanche una foto lacera, sgranata, rubata. Zero zero carbonella.

Caltagirone rivoluziona la natura stessa del gossip che, fino a oggi, si era nutrito di carne (celebre) da macello da denigrare, esporre spietatamente agli istinti primordiali del pubblico e sezionare minuziosamente sbattendo in prima pagina inestetismi della cellulite, pori dilatati, peli ispidi, calvizie incipienti dei divi nel tentativo di renderli più umani e più vicini alla lettrice seduta sotto il casco del parrucchiere di periferia o all'utente televisivo stravaccato sul divano comprato a rate. Il (non) marito di Pamela Prati, invece, soffia sulle fiamme dei pettegoli italiani semplicemente attraverso la sua evanescente inesistenza, donando un significato tutto nuovo alla definizione aria fritta.