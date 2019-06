Ascolti: Rai1 sbanca l'Auditel con il calcio femminile. Bianca batte Myrta

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di martedì 18 giugno 2019 vedono su Rai1 in prime time la partita di calcio Italia - Brasile, relativa al Calcio femminile, Campionato Mondiale Francia 2019. Su Rai2, in onda invece il film Love Is All You Need (2012) con Pierce Brosnan. Su Rai3, la 39ma puntata di #Cartabianca condotto da Bianca Berlinguer.

Su Rete4 è stato di scena il programma di Roberto Giacobbo Freedom - Oltre il Confine e su Canale 5 il film La scuola più bella del mondo (2014), con Christian De Sica. Su Italia 1 l'avventura fantascientifica di Transformers (2007) con Shia La Beouf e su La7 lo speciale L'aria che tira - Prima serata condotto da Myrta Merlino.

Chi avrà vinto la disfida dell'Auditel? Vediamo i dati.

Su Rai 1 Italia - Brasile vince la serata con 6.500.000 telespettatori per uno share del 29,3%, su Rai 2 Love is all you need ha raccolto 1.444.000 spettatori con uno share del 6,9%, mentre su Rai3 #Cartabianca ha totalizzato il 4,7% con 888.000 individui all'ascolto. Su Canale 5 La scuola più bella del mondo ha segnato il 10,3% con 2.213.000 spettatori, mentre su Italia 1 Il film Transformers ha ottenuto uno share del 5,5% e 1.036.000 individui all'ascolto, pareggiando con Rete 4 e Freedom - Oltre il confine e il suo 5,5% di share con 1.049.000 spettatori. Su La7 L'Aria che Tira - Speciale ha invece ottenuto 831.000 spettatori con uno share del 4,4%.

Sette giorni fa #Cartabianca totalizzava 1.147.000 spettatori pari a uno share del 5.9%, superando Rete4 con Freedom – Oltre il Confine e i suoi 1.045.000 spettatori con il 5.3% di share e La7 con lo Speciale L’Aria che tira fermatosi a 756.000 spettatori con uno share del 4.6%.

Scommessa stravinta da Rai1 con la Nazionale di calcio femminile, crollano i programmi di approfondimento politico in prima serata, Christian De Sica su Canale 5 batte Pierce Brosnan su Rai2. Rete4 con Roberto Giacobbo supera Rai3 e La7.