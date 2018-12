Ascolti Tv 2018: Rai1 domina, Canale 5 cala, Rai3 sale, La7 cresce inesorabile

Gli ascolti Tv e i dati Auditel che registrano il periodo compreso fra gennaio e dicembre 2018 vedono, secondo il consueto focus di TVBlog, Rai1 dominare fra le reti generaliste.

L'Ammiraglia Rai è stabile al primo posto con il 16,75% di share come l'anno scorso, mentre il suo diretto concorrente Canale5 si assesta al 15,61%, in calo dello 0,2%.

Sul podio, al terzo posto, si piazza Rai3, che raggiunge il il 6,72% di share battendo Rai2 e il suo 5,82%. Italia1 è quinta con il 5,02%, mentre Rete4 si colloca al sesto posto al 3,85% di share insidiata da vicino da La7 e dal suo 3,72%, in crescita cospicua rispetto al 2017.

L'anno scorso Rai1 raggiungeva sempre il 16,7% di share, dato pressoché identico a quello del 2016. Canale5 si assestava invece al 15,67%, in lieve crescita rispetto al 15,59% del 2016. Rai3 con il 6,35%, era in lieve calo ma superava già Rai2 con 6,1% (che perdeva il secondo posto sul podio rispetto al 2016 quando otteneva il 6,74%).

Al quarto posto nel 2017 c'era sempre Italia1 con il 5,03%, che si rivelava in discesa rispetto al 5,25% del 2016, quindi al quinto Rete4 con il 3,97% in calo dello 0,18% rispetto all’anno precedente, e al sesto La7 con il 2,89% che però scendeva rispetto al 3,14% del 2016.

Un dato è senz'altro certo, il canale che più è cresciuto nel 2018 è stato La7, il quale dal 3,14 del 2016 ha subito una flessione nel 2017 per poi, nel 2018, impennarsi fino a raggiungere il 3,72%, minacciando inesorabilmente il quinto posto di Rete4. Segno che la scommessa di puntare tutto sui talk show politici, da parte di Urbano Cairo, si è rivelata - in un anno di cruciali sviluppi e rivolgimenti elettorali e istituzionali come il 2018 - del tutto lungimirante.