Ascolti Tv: A ridatece Heather Parisi, da 40 anni intramontabile fuoriclasse

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di domenica 19 maggio 2019 hanno visto il ritorno su Rai1 di Heather Parisi, ospite di Che Tempo che fa condotto da Fabio Fazio, fare incetta di audience. Buffa, sopra le righe, profonda, riflessiva, esuberante, anticonformista, irriverente... Heather ha infiammato con tutte le sfaccettature del suo carattere vulcanico la trasmissione della domenica sera di Rai1, facendo immediatamente rimpiangere le atmosfere spensierate che la videro nascere, crescere, trionfare e conquistare i cuori degli italiani. E tutto questo iniziò ben 40 anni fa.

Sabato 24 marzo 1979. I telespettatori italiani sintonizzati sulla prima rete Rai assistono a un fenomeno mai visto prima. Nella sigla del nuovo programma di Pippo Baudo, Luna Park, compare un volto inedito, una giovanissima biondina che balla scatenata su coreografia di Franco Miseria. Poco dopo, durante la trasmissione, Baudo la presenta al pubblico e si apprende che la giovanissima biondina si chiama Heather Parisi, che è italo-americana o, meglio calabro-americana, che viene da "San Francisco, California" (cit.), e che è stata scoperta in una nota discoteca della Capitale durante una vacanza a Roma. Il suo scopritore è lo stesso Miseria che, subito dopo averla vista ballare sfrenata, la invita al provino del programma che Pippo Baudo sta preparando (Luna Park, per l'appunto). Il conduttore rimane così colpito dal talento della giovane sconosciuta da fissarle un appuntamento con il dirigente Rai Giovanni Salvi. Un appuntamento da film, perché la spumeggiante diciannovenne arriva a improvvisare un balletto sulla scrivania del dirigente.

La verve anticonformista di Heather strega Salvi, così come ha stregato Miseria e Baudo, e finisce per stregare milioni e milioni di spettatori italiani. Dopo Luna Park, che la fa conoscere al grande pubblico, eccola comparire nel Fantastico di quell'anno, condotto da Loretta Goggi. Heather canta la sigla di testa, Disco Bambina, che vende milioni di dischi diventando un cult, e fa girare la testa al pubblico con le sue piroette, il suo buffo gesticolare, il suo accento americano e quella gamba alzata oltre le leggi della Fisica che diventa la sua cifra.

Da quel momento in poi, diventa la regina dei sabati sera della Rai e scopre anche di avere un talento di intrattenitrice comica accanto a Raimondo VIanello e Sandra Mondaini in Stasera Niente di Nuovo, in divertentissimi sparietti in cui è fintamente concupita dal primo facendo fintamente ingelosire la seconda. Heather è ormai lanciatissima e passa di successo in successo. Indimenticabile il suo Al Paradise, in cui duetta con il mostro sacro Milva e con Carla Fracci.

Nella stagione 1985-86 non partecipa a Fantastico, che vede il debutto della sua storica "rivale" Lorella Cuccarini, ma torna in quella 1987-88 accanto ad Adriano Celentano, nell'edizione più controversa, trasgressiva e stralunata (ma d'immenso successo) della storica trasmissione.

Diventata felice mamma, negli anni Novanta e duemila dirada progressivamente le sue apparizioni televisive, ma ogni volta che torna in Tv anche solo per una sporadica comparsata, lo share s'impenna e i telespettatori le dimostrano grande affetto. Nel 2016, accetta di ricomparire in Nemicamatissima accanto alla Cuccarini, ma la rimpatriata ha strascichi di veleno che ancora stilla fra le due showgirl, almeno sui social network. Heather, ancora anticonformista come a diciannove anni quando comparve con la sua tutina verde a Luna Park, non ha peli sulla lingua e non le manda a dire a nessuno. Cuccarini, Carrà e perfino lo stesso Baudo finiscono nel mirino dell'artista, che nel frattempo ha girato anche un film come regista, Blind Maze.

Dopo quarant'anni da quell'apparizione che ammaliò l'Italia e che si può rivedere nella puntata antologica che Techetechetè ha dedicato a lei e Lorella (clicca qui per vedere), Heather Parisi - che a diciannove anni diceva di voler piacere a tutto il mondo - non ha più paura di dispiacere e di dire ciò che pensa (anche sul suo blog personale, consultabile a questo link), difendendo i valori e i princìpi in cui crede, senza timore di andare controcorrente, nel bene e nel male. Non solo ballerina, non solo showgirl, Heather la calabro-americana da San Francisco, California (anche se in realtà è nata a Los Angeles e ha trascorso l'infanzia a Sacramento) ha dimostrato di essere una donna caparbia dal cervello pensante e che, oltre le gambe (alzate fino all'inverosimile), c'era sempre stato molto ma molto di più. E ieri sera, a Che Tempo che Fa, ne ha dato l'ennesima prova.