Ascolti Tv: Amadeus perde con onore contro Maria De Filippi e Rai1 gongola

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di sabato 19 gennaio 2019 vedono Amadeus con l'esordio della seconda stagione di Ora o mai più su Rai1 in prime time perdere la sfida con Maria De Filippi e C'è Posta per te (per l'occasione munito di armi pesanti quali Al Bano e Romina Power).

Ma il risultato del conduttore dei Soliti Ignoti è comunque lusinghiero, riuscendo a far perdere terreno al programma di Canale 5 rispetto alla puntata precedente. Ora o mai più, per giunta, contribuisce a rendere meno "istituzionale" il sabato sera di Rai1, approntando una sorta di talent show sui generis abbinato al ripescaggio di "meteore", combinando quindi l'effetto nostalgia al desiderio di "sangue" che pare dominare nei telespettatori.

Con la "sconfitta" di ieri, Amadeus ha certo interrotto la sua lunghissima serie di successi incontrastati inanellati uno dopo l'altro, ma senz'altro Rai1 è ben contenta del risultato ottenuto dal conduttore, ormai consolidatosi come un personaggio di punta dell'Ammiraglia Rai nonché garanzia di elevati ascolti (anche contro l'imbattibile Maria De Filippi), e Ora e mai più potrebbe senzaltro migliorare la performance nel corso delle puntate, minando il successo di C'è Posta per te, uno dei pochi baluardi che permettono a Canale 5 di portarsi a casa la prima serata a svantaggio di Rai1.