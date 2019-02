Ascolti Tv Auditel 1 febbraio: Paola Perego contro Gerry Scotti, chi ha vinto?

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di venerdì 1 febbraio 2019 vedono scontrarsi in prime time Paola Perego con Superbrain - Le Supermenti su Rai1 e Gerry Scotti con Chi vuole essere milionario? su Canale 5. Su Rai2 torna l'appuntamento con The Good Doctor, mentre su Rai3 è di scena il film con Enrico Brignano Stai lontana da me.

Italia 1 trasmette il film Sherlock Holmes II - Gioco di Ombre, su Rete4 torna Quarto Grado, presentato da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero, mentre su La7 diverte Propaganda Live con Zoro. Su Tv8 si esibiscono i talenti di Italia's Got Talent e sul Nove giganteggia Maurizio Crozza con I Migliori Fratelli di Crozza.

Sette giorni fa su Rai1 Superbrain – Le Supermenti conquistava 2.571.000 spettatori pari al 12.2% di share, superato da Canale 5 con Chi vuol essere Milionario? e i suoi 3.034.000 spettatori pari al 14.4% di share.

Su Rai2 il telefilm The Good Doctor ha radunato 1.519.000 spettatori pari al 6.7% di share, su Rete4 Quarto Grado conquistava 1.498.000 spettatori raggiungendo la cifra record dell’8.1% di share. Su La7 Propaganda Live condotto da Zoro convinceva 1.001.000 spettatori con uno share del 5.5%, superato da TV8 con Italia’s Got talent e il suo 6.2% con 1.457.000 spettatori. Stupiva sempre Maurizio Crozza che, sul Nove, con l'ennesima replica de I Migliori Fratelli di Crozza totalizzava ancora 506.000 spettatori (2.1%).

Chi ha vinto, chi ha perso, chi ha confermato il successo nell'agone dell'Auditel?