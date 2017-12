Ascolti Tv Auditel, Rosy Abate asfalta Fazio, Grasso fa più share di Di Maio

Gli ascolti Tv e l'Auditel di domenica 10 dicembre vedono la stravittoria della fiction Rosy Abate - La Serie su Canale 5, che conquista 5.291.000 spettatori con il 20,9 % di share. Che Tempo Che Fa ha invece raccolto 3.978.000 spettatori pari al 14.6% di share mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha attirato 2.272.000 spettatori per il 13% di share. L'ospitata di Pietro Grasso ha fruttato a Fazio il 0,1 punti percentuali in più rispetto a quella di Luigi Di Maio, ma il presidente del Senato non supera Silvio Berlusconi (14,94) né il nemico Matteo Renzi (15,4 %).

Su Rai2, invece, NCIS ha conquistato 1.774.000 spettatori (share 6.5%). Su Italia 1 Le Iene Show ha raccolto davanti al video 2.008.000 spettatori con il 9.7% di share. Su Rai3 il film Saving Mr Banks ha raccolto davanti al video 1.226.000 spettatori per uno share del 4.8%. Su Rete4 il film Shutter Island ha convinto 695.000 spettatori onquistando il 3% di share. Su La7, invece, il programma di Massimo Giletti Non è l’Arena ha interessato 1.312.000 spettatori con il 6%.