Ascolti Tv Auditel 2 marzo: La finale di Ora o Mai più sfida C'è Posta per te

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di sabato 2 marzo 2019 vedranno confrontarsi per l'ultima volta in prime time Amadeus con Ora o Mai più su Rai1 e Maria De Filippi con C'è Posta per te su Canale 5.

Il soldato Amadeus, medaglia alla lealtà verso la Rai per aver allestito in quattro e quattr'otto un programma destinato al venerdì estivo e catapultato invece il sabato sera invernale contro la corazzata De Filippi, ha retto magistralmente il colpo della concorrenza dell'Ammiraglia Mediaset e ha limitato i danni della sovrapposizione con un colosso come C'è Posta per Te.

Per la finale, inoltre, gli ascolti del programma di Rai1 potrebbero anche lievitare e rubare un po' di audience ai rivali, grazie anche a una serata piuttosto blanda per quanto riguarda gli altri appuntamenti sugli altri canali.

E chissà, potrebbe anche avvenire il miracolo di un testa a testa o addirittura di un superamento da parte di Ora o Mai Più ai danni di C'è Posta per Te. Non c'è limite alla provvidenza, ma in ogni caso senz'altro la Rai può ritenersi soddisfatta della prova di Amadeus, dimostratosi ancora una volta garanzia di una performance Auditel di tutto rispetto.

Per il resto, quando Rai1 si deciderà ad affrontare una volta per tutte la questione sabato sera, non sarà mai troppo presto.