Ascolti Tv Auditel: Amadeus top, Bonolis flop, Toninelli affossa la Gruber

Gli ascolti Tv e l'Auditel di sabato 23 dicembre vedo trionfare su Rai1 I Soliti Ignoti – Speciale Telethon con 3.840.000 spettatori e il 16.9% di share. Malissimo su Canale 5 l’ultima puntata di Music condotta da Paolo Bonolis, che fa flop racimolando 2.489.000 spettatori e solo l'11.8% di share. Su Rai2 il film Disney Ribelle – The Brave ha conquistato invece 1.655.000 spettatori pari al 7% di share.

Su Italia 1, l'evergreen E.T. L’Extraterrestre ha registrato 1.120.000 spettatori per il 5.4%. Mentre su Rai3 Ulisse – Il Piacere della Scoperta convince sempre conquistando 2.059.000 spettatori e uno share del 9.4%. Su Rete4 Il Dottor Zivago raccoglieva 616.000 spettatori con il 3.6% di share, mentre su La7 L’Ispettore Barnaby registrava 397.000 spettatori con uno share del 2.2%. Su Premium Sport e Sky Sport la partita Juventus-Roma ha invece attirato 2.950.000 spettatori per uno share del 12.3%.

Da segnalare nell'Access Prime Time, il tonfo di Otto e mezzo con ospite Danilo Toninelli del m5s, che fa scendere Lilli Gruber al 4,1 % di share con soli 983.000 spettatori, battuta da Massimo Gramellini e al suo Le Parole della Settimana su Rai3 che conquista 1.502.000 spettatori con il 6,3 % di share.