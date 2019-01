Ascolti Tv Auditel 28 gennaio: Grillo, Adrian, Compagnia Cigno, chi ha vinto?

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di lunedì 28 gennaio 2019 vedono una disfida ricchissima in prime time. La fiction di Rai1, La Compagnia del Cigno si scontra con il cartoon Adrian di Adriano Celentano su Canale 5, mentre su Rai2 torna dopo tanti anni Beppe Grillo nell'omaggio voluto da Carlo Freccero, C'è Grillo. Su Rai3 invece Presa Diretta di Riccardo Iacona se la contende con Quarta Repubblica di Nicola Porro su Rete4.

Chi avrà vinto, chi avrà perso? Vediamo i dati.

Netta vittoria della fiction di Rai 1 'La Compagnia del Cigno' negli ascolti della prima serata di ieri, con 5.460.000 spettatori e il 23.3% di share. Al secondo posto, cala ancora 'Adrian', che totalizza l'11.9% di share nel segmento live e il 10.6% nel cartoon (l'esordio di lunedì 21 aveva totalizzato rispettivamenti il 21,92% e il 19,07% di share, mentre la seconda puntata di martedì scorso il 15% e il 13,26% di share. Terzo piazzamento, su Italia 1, per 'Run all night - Una notte per sopravvivere' con 1.380.000 spettatori e il 5.9% di share.

A seguire, tra gli ascolti del prime time: 'Quarta Repubblica' su rete4 (1.163.000 spettatori, share 6.1%), 'Presa Diretta' su rai3 (1.116.000 spettatori, share 4.5%), 'C'è Grillo' su Rai2 (1.031.000 spettatori, share 4.3%), 'Grey's Anatomy 14' su La7 (787.000 spettatori, share 3.1%), 'Agente 007 - Vendetta Privata' su Tv8 (495.000 spettatori, share 2.2%), 'Pizza Hero - La Sfida dei Forni' sul Nove (601.000 spettatori, share 2.3%, nel primo episodio, 608.000 spettatori, share 2.8%, nel secondo, e 351.000 spettatori, share 3%, nel terzo).

In access prime time, su rai1, 'Primafestival' ha registrato 4.458.000 spettatori e il 17% di share e 'Soliti Ignoti - Il Ritorno' ha ottenuto 5.367.000 spettatori e il 19.8% di share. Mentre su Canale 5 'Striscia La Notizia' ha registrato 5.211.000 spettatori e il 19.2% di share. Vittoria di Rai1 nel preserale con 'L'Eredità' che ha raccolto 5.204.000 spettatori e il 24.5% di share mentre su Canale 5 'Avanti un Altro' ha registrato 4.279.000 spettatori e il 20.5% di share. Complessivamente la reti Rai hanno prevalso su quelle Mediaset sia in prime time (con 9.667.000 spettatori contro 8.972.000) che in seconda serata (con 4.106.000 spettatori contro 3.577.000) e nelle 24 ore (con 4.044.000 spettatori contro 3.594.000).