Spettacoli

Martedì, 30 ottobre 2018 - 10:05:00 Ascolti tv Auditel, Grande Fratello Vip soccombe di nuovo ai Bastardi su Rai1 Ennesima sconfitta per il reality di Canale 5 (in calo) che perde la partita con la fiction di Rai1 (in crescita). Report sul podio di Marco Zonetti