Ascolti Tv Auditel: salgono I Medici, Berlinguer cresce e ruba share a Floris

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di martedì 30 ottobre 2018 vedono in prime time tornare sul campo di battaglia la serie I Medici - Lorenzo il Magnifico con la seconda puntata in onda su Rai1, quindi il riproporsi della disfida tra talk politici con #Cartabianca condotto da Bianca Berlinguer su Rai3 e DiMartedì in programma su La7 alle cui redini c'è Giovanni Floris.

Vediamo i dati: la fiction di Rai1 conquista 4.276.000 spettatori pari al 18.9% di share, in salita rispetto al 17,% dello scorso martedì. Su Canale 5 Fast & Furious 8 in prima visione televisiva si ferma a 1.998.000 spettatori pari al 10.3% di share. Su Rai2 Stasera Tutto E’ Possibile raccoglie 1.667.000 spettatori pari all’8.4% di share, più o meno stabile rispetto a sette giorni fa.

Su Italia 1 Le Iene Show ha intrattenuto 1.750.000 spettatori con il 10.2%, insidiando Canale 5. Su Rai3 Bianca Berlinguer con #Cartabianca cresce fino a 1.178.000 spettatori per uno share del 5.6%, mentre su La7 DiMartedì cala a 1.360.000 spettatori con uno share del 6.4% (in discesa rispetto al 6,7% della scorsa settimana). Su Rete4 Il Segreto, dal canto suo, raggiunge 1.488.000 spettatori con il 6.6% di share, in lieve salita rispetto a sette giorni fa.

Su Tv8 Masterchef convince 506.000 spettatori con il 2,5% di share.