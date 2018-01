Ascolti Tv Auditel, Cenerentola tripla Sacrificio D'Amore. Bene Arbore

Gli ascolti Tv e l'Auditel di venerdì 5 gennaio decretano il trionfo di Rai1 con il film Cenerentola di Kenneth Branagh con Cate Blanchett, che ha conquistato 5.624.000 spettatori e il 23.7% di share. Triplicato a tutti gli effetti Canale 5 con la fiction Sacrificio d’Amore che ha raccolto davanti al video 1.992.000 spettatori pari all’8.8% di share.

Su Rai2 ottimo risultato della replica di Unici: Renzo Arbore ha visto sintonizzarsi 1.675.000 spettatori con il 7.2% di share. Su Italia 1, invece, Gran Galà del Ghiaccio ha intrattenuto 788.000 spettatori (3.5%). Mentre Su Rai3 Il sapore del successo ha registrato 1.674.000 spettatori per uno share del 7.1%.

Su Rete4 il film Cobra con Sylvester Stallone ha totalizzato 900.000 spettatori e il 3.7% di share. La7 con Nomad – The Warrior ha conquistato 560.000 spettatori con uno share del 2.3%. Bene su Tv8 Italia’s Got Talent – Best Of che ha raccolto 584.000 spettatori con il 2.4%. Sul Nove, I migliori fratelli di Crozza ha invece ottenuto 397.000 spettatori con l’1.6%.