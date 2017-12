Ascolti tv Auditel: Scamarcio vince, Piazza Pulita vola con Banca Etruria

Gli ascolti TV e l'Auditel di giovedì 7 dicembre vendono la vittoria su Rai1 il film in prima TV La Cena di Natale che ha raccolto 4.052.000 spettatori e il17% di share. Su Canale 5 la sesta puntata de Le Tre Rose di Eva ha invece conquistato 2.928.000 spettatori pari al 12.7% di share.

Su Rai2 Alla Ricerca di Nemo ha calamitato 1.539.000 spettatori con il 6.4% di share. Su Italia 1 Colorado ha invece interessato 1.455.000 spettatori per il 7% di share.

Su Rai3 The Imitation Game in prima TV ha raccolto davanti al video 1.625.000 spettatori pari ad uno share del 7%. Nel frattempo, Rete4 con Quinta Colonna totalizzava una media di di 855.000 spettatori per il 4.5% di share. Su La7 Piazza Pulita tirava il fiato grazie al "processo" contro Maria Elena Boschi e Banca Etruria, conquistando 986.000 spettatori per uno share del 5.3%.