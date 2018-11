Ascolti Tv Auditel: A Portobello, la Clerici chiama in aiuto Banfi e Frassica

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di sabato 24 novembre 2018 vedono tornare nell'agone dello share Portobello condotto da Antonella Clerici su Rai1 contro Tú Sí Que Vales con protagonisti Maria De Filippi, Belen, Gerry Scotti, Rudy Zerbi.

La scorsa settimana i due programmi non sono andati in onda per dare spazio alla partita della Nazionale di calcio, ma stasera la disfida riprende più infuocata che mai con Antonellina smaniosa di riprendere terreno dopo le sonore sconfitte inflittegli da Maria la Sanguinaria.

Per questo, a Portobello ha chiamato due ospiti d'eccezione: Lino Banfi e Nino Frassica, che con le loro battute cercheranno di risollevare le sorti di un programma che sembra stentare a fare breccia nei cuori dei telespettatori. Riusciranno i due amatissimi comici laddove beniamini del calibro di Luciana Littizzetto hanno fallito? A domani l'inflessibile sentenza dell'Auditel.