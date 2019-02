Ascolti Tv Auditel: Adrian in fuga da Montalbano, Zingaretti scaccia Celentano

Gli ascolti tv e i dati Auditel della serie evento Adrian con protagonista Adriano Celentano non sono entusiamanti e il sottoscritto in un articolo di qualche giorno fa (clicca qui per leggere) aveva ipotizzato che, nei prossimi appuntamenti, Canale 5 avrebbe potuto prendere la decisione di spostare la messa in onda in serate diverse dal lunedì.

Ed esattamente così avverrà, quando il programma di Celentano sarà spostato a martedì 12 e 19 febbraio in prime time, in modo da non scontrarsi lunedì 11 e 18 febbraio con i nuovi episodi del Commissario Montalbano su Rai1.

Lo spavaldo Adrian, dunque, millantato eroe senza macchia e senza paura sul quale è riposta la speranza dell'umanità soggiogata, fugge con la coda fra le gambe di fronte alla creatura di Andrea Camilleri. interpretata da Luca Zingaretti. Non esattamente ciò che auspicava il Clan Celentano nell'ideare la serie.

Il Molleggiato, tuttavia, si riconsola discograficamente: la colonna sonora di Adrian, infatti, con le musiche di Nicola Piovani, un doppio cd e triplo vinile limitato e numerato (prodotta da Clan Celentano e distribuito da Universal Music Italia), ha debuttato dritto nella Top Ten FIMI GFK degli album più venduti della settimana conquistando la vetta nella classifica dei vinili. Possibile che per Celentano paghi di più la musica che i cartoon filosofici? Domanda retorica, ovviamente.