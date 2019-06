Ascolti Tv Auditel: Adriana Volpe rade al suolo Enrico Lucci e la Rai

"L'Inferno non è mai tanto scatenato quanto una donna offesa" scriveva William Congreve ne La Sposa in Lutto (1697), e mai citazione fu più attuale e pertinente se attribuita alla splendida conduttrice televisiva Adriana Volpe che, in un post su Facebook, si è tolta diversi macigni dalle scarpe tacco 15.

"Ditemi che questi dati non sono veri" tuona inviperita. "Su Rai2, ieri il concerto di Guè Pequeno ha registrato 1,61% di share, il debutto di Realiti in prima serata 2,46%, spostato poi in seconda serata 3,7% di share (evito di ricordare Popolo Sovrano...)". Dopo aver snocciolato alcuni notori flop di Rai2, la bella presentatrice rincara: "Prendo atto che Mezzogiorno in Famiglia, l’unico programma che ha registrato sempre record di ascolti (12% di share) è stato chiuso! Ditemi che non è vero che Lucci per 6 puntate di Realiti, come ho letto su vari articoli, prende 500.000 euro perché se veramente fosse così, prepariamoci allora a fare una colletta per Fazio che lavora 9 mesi".

E in cauda venenum: "Mi fate capire perché si chiude una produzione interna Rai e si prevedono produzioni esterne? Questa è la Rai del cambiamento? Forse è meglio stare in silenzio ...altrimenti si perde il posto di lavoro".

Ma davvero il cachet di Enrico Lucci è tanto elevato? Senz'altro, a stretto giro, si avranno delucidazioni sulle accuse di Adriana Volpe. E il suo sfogo piuttosto infuocato le precluderà nuovi ingaggi o, al contrario, sarà apprezzata la sua audace sincerità e infine ricompensata? Staremo a vedere.