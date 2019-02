Ascolti Tv Auditel: Agonia di Adrian, dopo il flop arriva l'interruzione

Gli ascolti tv e i dati Auditel di Adrian, la serie evento in onda su Canale 5 in prima serata con protagonista Adriano Celentano e prodotta dal suo Clan, sono stati decisamente deludenti, scendendo addirittura sotto il 10% lunedì 4 febbraio.

Dopo l'annuncio dello spostamento al martedì nelle due settimane successive per non scontrarsi con i nuovi episodi del colosso Montalbano su Rai1, ecco che giunge un altro comunicato che anticipa addirittura l'interruzione del programma.

Clan e Mediaset comunicano infatti che Il Molleggiato «a causa di un malanno di stagione, non potrà dirigere Aspettando Adrian e Adrian la serie per almeno due settimane, così come prescritto dai medici curanti. Durante questo periodo Aspettando Adrian e Adrian la serie non andranno in onda».

Una decisione che non stupisce chi scrive questo articolo che, qualche settimana fa, aveva preconizzato uo spostamento nella messa in onda o addirittura un'interruzione (clicca qui per leggere). Vero malanno di stagione o scelta strategica per evitare ulteriori imbarazzanti tracolli di audience? Tracolli che, dopo una pausa forzata o meno saranno fisiologici, con l'interesse nella serie sempre meno vivo.

Insomma, Adrian, il paladino degli oppressi che ambiziosamente avrebbe dovuto salvare il futuro dell'umanità, non è riuscito a salvare neanche se stesso.