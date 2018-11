Ascolti Tv Auditel: Al Grande Fratello Vip entra Justine Mattera. Nudo va via?

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di giovedì 22 novembre 2018 vedranno tornare nell'agone del prime time Il Grande Fratello Vip, ormai vicino alla conclusione.

Il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Ilary Blasi con la partecipazione di Alfonso Signorini vedrà un faccia a faccia di Giulia Provvedi con Deianira Marzano, rea di aver scatenato il gossip sul presunto tradimento da parte del fidanzato della gemellina.

Si assisterà anche all'ingresso di Justine Mattera nella casa più spiata d'Italia per fare una sorpresa a un concorrente o a una concorrente; per ora il sesso del/della destinatario/a è top secret.

Inoltre scopriremo finalmente chi sarà il secondo finalista dopo Silvia Provvedi, oltre a chi dovrà lasciare la casa tra Jane Alexander e Walter Nudo, tra un'incursione e l'altra della Gialappa's Band. Le malelingue sostengono che sarà proprio quest'ultimo ad andarsene così da sopire le polemiche sulle presunte combine per mantenere nella casa certi personaggi acchiappa-audience. Le stesse malelingue che, se dovesse andarsene il bel Walter, griderebbero all'imbroglio. Tutto fa brodo per l'audience, ovviamente, ma il nome di chi dovrà fare i bagagli si scoprirà soltanto in tarda serata.