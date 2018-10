Ascolti TV Auditel: Alberto Angela sfida Maria De Filippi con Cleopatra

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di sabato 6 ottobre 2018 vedranno tornare a sfidarsi Alberto Angela con Ulisse - Il piacere della scoperta su Rai1 e Maria De Filippi con Tú Sí Que Vales su Canale5.

La prima tappa della sfida ha visto prevalere l'agguerritissima De Filippi (in calo rispetto allo scorso anno), ma il buon Angela è stato artefice di un autentico miracolo portando la Cultura con la C maiuscola in prima serata il sabato e raccogliendo ben 3.988.000 spettatori e il 21% di share con una puntata strabiliante dedicata alla Cappella Sistina.

Nella seconda tranche della battaglia fino all'ultimo punto di share contro "Maria la Sanguinaria" De Filippi, ecco che il divulgatore di Rai1 ha pensato a una donna formidabile della Storia, ovvero la Regina Cleopatra. Angela partirà dal Colosseo, emblema della Civiltà Romana, quindi verrà catapultato nell'Antico Egitto approdando al Museo Egizio di Torino, e ripercorrerà la vita e la storia di una donna che amò Giulio Cesare e Marco Antonio, e che - inseguendo la chimera di restaurare la grandeur di Alessandro Magno - segnò lo spartiacque storico tra la fine della Repubblica e la nascita dell'Impero.

Riuscirà Alberto Angela con l'aiuto di Cleopatra a bissare il clamoroso risultato di sabato scorso, o addirittura a superare se stesso?