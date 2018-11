Ascolti Tv Auditel: Boom L'Allieva 2 doppia la Uefa, Pechino batte Dandini

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di giovedì 15 novembre 2018 vedono il ritorno in prime time de La Tv delle Ragazze - Gli Stati Generali 1988-2018 su Rai3 a sfidare la concorrenza di Rai1 con la fiction di Rai1 L'Allieva 2, la partita di calcio di Uefa Nations League Croazia-Spagna su Canale 5 (in sostituzione del Grande Fratello Vip che ieri sera non è andato in onda), Pechino Express su Rai2, Piazza Pulita con Corrado Formigli su La7, Viva l'Italia - Ieri e Oggi condotto da Gerardo Greco su Rete4.

Come se la sono cavata le "cattive ragazze" di Serena Dandini? Hanno confermato il successo di sette giorni fa? Vediamo i dati. L’Allieva 2 ha vinto la serata con 5.200.000 spettatori pari al 22.8% di share. Su Canale 5 il match di Nations League Croazia-Spagna si è fermata al 10.4% di share, battendo Rai2 con la semifinale di Pechino Express (1.568.000 spettatori pari al 7.5% di share). Dandini & co. su Rai3 hanno ottenuto 1.214.000 spettatori pari ad uno share del 5.9%, superando La7 con Piazza Pulita (1.038.000 spettatori con uno share del 5.7%) e Rete4 con Viva L'Italia - Ieri e oggi (611.000 spettatori con il 3.4% di share).