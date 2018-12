Ascolti Tv Auditel: Amadeus contro Maria, Ora o mai più sfida C'è posta per te

Gli ascolti Tv e i dati Auditel del sabato sera 2019, e precisamente dal 19 gennaio prossimo venturo, vedranno i palinsesti subire una trasformazione piuttosto epocale in prima serata.

Già, perché, contro la corazzata Maria De Filippi e il suo inaffondabile C'è posta per te in onda su Canale 5, Rai1 ha deciso di far scendere in campo il Generale Amadeus, attualmente conduttore di grande successo de I soliti Ignoti sull'Ammiraglia Rai in access prime time.

Amadeus tenterà l'attacco (e il sorpasso) a Maria La Sanguinaria con Ora o Mai Più, sequel invernale della trasmissione di successo andata in onda su Rai1 la scorsa estate con protagoniste otto meteore della canzone italiana che aspirano al ritorno in grande stile nel mondo delle sette note (o dello spettacolo).

Dal 19 gennaio 2019, quindi, su Rai1 otto personaggi della canzone italiana un tempo celebri (si parla di nomi quali Silvia Salemi, Michele Pecora, Paolo Vallesi, Donatella Milani, Pago, Davide de Marinis, Barbara Cola, Anonimo Italiano, Carlotta, Aleandro Baldi, Pago, Jessica Morlacchi dei Gazosa) si sfideranno con l'aiuto di otto coach (quattro reduci dalla prima edizione e quattro nuovi) e al tempo stesso sfideranno Maria e le sue storie in onda sulla concorrenza. La scorsa estate la formula di Ora o Mai Più ebbe molto successo, ma è tutto da vedere se - trasportata in prime time nei sabati invernali - potrà avere lo stesso riscontro di pubblico. Per Amadeus, senz'altro, dopo anni e anni di onorata carriera in Rai, il passaggio al sabato sera contro Maria De Filippi rappresenta un importante riconoscimento che potrebbe aprirgli nuovi spazi professionali nel servizio pubblico.

Riuscirà la pioggia di meteore di Rai1 a schiacciare il colosso De Filippi su Canale 5? Non ci resta che attendere qualche settimana per avere il verdetto.