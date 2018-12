Ascolti TV Auditel, L'Amica Geniale non lascia e raddoppia: 2a serie in arrivo

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di martedì 18 dicembre 2018 vedono L'Amica Geniale chiudere in bellezza con il 30% di share e 6.804.000 spettatori la quarta e ultima puntata della fiction di Rai1 tratta dai best-seller di Elena Ferrante e trasposta sul piccolo schermo con la sceneggiatura firmata dalla scrittrice stessa, da Laura Paolucci, da Francesco Piccolo e da Saverio Costanzo, che è anche il regista.

La serie Tv italiana più "esportabile" degli ultimi anni, tuttavia, non lascia i telespettatori ma raddoppia. Già, perché è stato annunciato ufficialmente che L'Amica Geniale avrà una seconda stagione che narrerà le vicende di Lenù e Lila negli anni Sessanta.

Come accaduto per la prima, la nuova stagione andrà in onda prima sul canale HBO negli Stati Uniti per poi arrivare in Italia tra la fine del 2019 e l'inizio del 2020.

Ci sarà dunque da aspettare un annetto circa per assistere al seguito della complicata amicizia tra le due ragazzine campane divenute prima adolescenti e poi donne, e la produzione ha fatto sapere che potremmo anche rivedere le due piccole attrici Elisa Del Genio e Ludovica Nasti, poiché non sono esclusi flashback dell'infanzia delle protagoniste Elena Greco e di Lila Cerullo. Non ci resta che attendere con trepidazione, insomma.