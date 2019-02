Ascolti Tv Auditel: Amici da Record, Maria De Filippi fa il 20,56% di share

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di sabato 16 febbraio 2019, nella fascia pomeridiana, vedono un nuovo successo di Amici di Maria De Filippi su Canale 5.

La puntata di ieri si è come di consueto imposta sugli altri concorrenti, ottenendo 3.026.000 spettatori per il 20,56% di share. Per quanto riguarda i dati parziali, nel target 15-24 anni lo share è addirittura del 28% e sfiora il 27% per i giovani compresi tra i 15 e i 19 anni.

Sui social network il successo è altrettanto colossale, se si pensa che Amici è giunto in vetta nei TT Italia, e in terza posizione nei TT mondo.