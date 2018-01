Ascolti Tv Auditel, Meraviglie stravince, Boldrini batte Di Maio dalla Gruber

Gli ascolti Tv e l'Auditel di mercoledì 10 gennaio vedono il trionfo di Rai1 con Meraviglie – La Penisola dei Tesori che ha registrato 5.682.000 spettatori per il 23.3% di share. Flop totale di Canale 5 con Sacrificio d’Amore che ha raccolto 2.194.000 spettatori e il 9.4% di share.

Su Rai2 Spy ha totalizzato 1.399.000 spettatori pari al 5.7% di share. Su Italia 1, invece, Batman Vs Superman: Dawn of Justice ha conquistato 1.734.000 spettatori (7.9%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? ha raccolto davanti al video 2.361.000 spettatori per uno share del 10.5%. Su Rete4 Un’Estate ai Caraibi totalizza 1.577.000 spettatori con il 6.6% di share. Su La7 Caccia a Ottobre Rosso ha invece raccolto 689.000 spettatori con uno share del 3%.

Bene il debutto di Laura Boldrini in qualità di ospite su La7, grazie alla quale 8 e ½ ha registrato 1.621.000 spettatori e il 6.1%, battendo il candidato premier del m5s Luigi Di Maio che aveva totalizzato il 5,7 % e 1.442.000 spettatori.