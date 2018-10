Ascolti Tv Auditel: Antonella Clerici torna con Portobello e sfida Belen&Maria

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di sabato 27 ottobre 2018 vedono riproporsi la disfida del sabato sera tra le Ammiraglie, ma con un nuovo concorrente nell'agone dello share. Già perché, terminato il fortunato ciclo di Ulisse - il Piacere della Scoperta, ecco tornare su Rai1 in prima serata Antonella Clerici con la versione contemporanea di Portobello, storico programma condotto dal mai dimenticato Enzo Tortora.

Per l'occasione, la prima puntata inizierà alle 20,30, subito dopo il TG1 delle 20,00 e vedrà la bionda conduttrice affiancata da Carlotta Mantovan (compagna del compianto Fabrizio Frizzi), che coordinerà le sei centraliste come all'epoca faceva "Sua Soavità" Renée Longarini, e dall'attore Paolo Conticini nel ruolo dell'inviato speciale.

La formula non si discosterà di molto da quella storica che fece la fortuna di Rai2 negli anni '70-'80, e a farla da padroni saranno sempre gli "inserzionisti" e la gente comune, giunti in studio per trovare l'anima gemella, per piazzare le loro invenzioni, per ritrovare persone scomparse e per pubblicizzare il proprio talento, qualunque esso sia.

Oltre alle quattro rubriche sopra delineate (Fiori d’Arancio, AAA Vendesi – Cercasi, Dove Sei? e Offresi Talenti), tornerà ovviamente anche il cocciuto pappagallo che dà il nome alla trasmissione, bestia nera di coloro che si cimenteranno nell'ordalia di fargli pronunciare la fatidica parola "Portobello".

Complici anche gli ospiti della prima puntata, il regista Carlo Verdone e Arisa, che si esibirà assieme al Piccolo Coro dell'Antoniano, riuscirà Antonella Clerici a resistere all'assalto della corazzata di Tú sí que vales di Maria De Filippi e al suo 30% di share circa, e soprattutto riuscirà a non far rimpiangere gli ascolti di Alberto Angela che, con l'ostica "Cultura" nel prime time del sabato, è riuscito a ottenere ascolti del tutto lusinghieri?

Negli ultimi giorni "Antonellina" ha lanciato diverse frecciate a Elisa Isoardi che l'ha sostituita alle redini della Prova del cuoco con risultati non entusiasmanti, e anche per questo motivo si porta sulle spalle il fardello di non sfigurare nella nuova avventura di Portobello (pur avendo già messo le mani avanti dando per scontata la sconfitta contro "Maria la Sanguinaria").