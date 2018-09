Ascolti Tv Auditel: Baglioni al 23%, Techetechetè spopola con Benigni

Gli ascolti Tv e i dati auditel di sabato 15 settembre vedono Rai1 in prime time Claudio Baglioni – Al Centro conquistare 3.599.000 spettatori pari al 23% di share.

Su Canale 5 doppiato il film Un Boss in Salotto fermatosi a 1.886.000 spettatori pari al 10.8% di share. Su Rai2 il match dei Campionati Mondiali 2018 di Pallavolo Maschile Italia-Argentina ha coinvolto 2.058.000 spettatori pari all’11.4% di share.

Su Italia 1 il film di animazione Cattivissimo Me ha totalizzato 1.015.000 spettatori (5.5%), superando Rai3 con Silence che ha segnato 629.000 spettatori pari ad uno share del 3.4% e Rete4 con The Transporter e i suoi 767.000 spettatori per il 4.3% di share.

Su La7 Little Murders ha invece convinto 342.000 spettatori con uno share del 2.4%.

In Access Prime Time, Techetechetè su Rai1 con la puntata dedicata a Roberto Benigni ha conquistato 3.898.000 spettatori con il 21.3%, superando di netto Canale 5 con Paperissima Sprint e i suoi 2.545.000 spettatori con lo share del 13.6%.

Su Rete 4 Stasera Italia - senza Barbara Palombelli - ha incassato 1.030.000 telespettatori con il 5.6% superando La7, Lilli Gruber e 8 e 1/2 con i suoi 963.000 spettatori (5.2%).