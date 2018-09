Ascolti Tv Auditel, Balivo, Fialdini, Isoardi: i tre volti del flop su Rai1

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di venerdì 21 settembre 2018 vedono consolidarsi una tendenza negativa ben precisa che concerne tre programmi condotti da tre navigate presentatrici (una di loro coadiuvata dalla presenza di un uomo, ma tant'è).

Parliamo di Elisa Isoardi con La prova del cuoco, Caterina Balivo con Vieni da me, e Francesca Fialdini con La Vita in diretta (affiancata nella conduzione da Tiberio Timperi).

Nel caso della Isoardi, avevamo atteso a dare un giudizio sulla situazione Auditel della nuova conduzione del rodatissimo programma culinario del mezzogiorno di Rai1, ma è ormai evidente che l'avvicendamento con la Clerici abbia ridimensionato significativamente lo share rispetto alle precedenti stagioni. Il tutto a vantaggio del concorrente Forum condotto da Barbara Palombelli, la quale può riconsolarsi delle continue sconfitte infertegli alle redini di Stasera Italia dalla rivale Lilli Gruber con il suo Otto e mezzo. Tornando a Elisa Isoardi, quest'ultima sembra patire l'intensa esposizione mediatica dovuta al suo rapporto sentimentale con Matteo Salvini, rapporto che le è valso il boicottaggio da parte dei detrattori del Ministero dell'Interno; e ai fornelli della Prova del cuoco appare spesso fredda e a disagio, facendo rimpiangere la "caciarona" Antonella Clerici, meno preoccupata dell'immagine e quindi più spontanea.

Lo stesso vale per Caterina Balivo, in crisi profonda di ascolti con il suo Vieni da me, nuovo programma di Rai1 che ha sostituito il quiz show Zero e lode condotto da Alessandro Greco. Abbandonati i lidi sicuri di Detto fatto su Rai2 (lasciando il posto alla bravissima Bianca Guaccero, che invece funziona alla perfezione), la Balivo ha tentato di esplorare nuovi territori su Rai1, rete notoriamente rivolta a un pubblico più tradizionale, ma l'esperimento sembra per ora fallito. La giovane conduttrice, alle prese con le storie di vita degli ospiti illustri o meno, risulta glaciale e poco empatica, e spesso fuori contesto. Frizzante e spumeggiante a Detto fatto tra tutorial di trucco e parrucco e siparietti comici con quella forza della natura che è Giovanni Ciacci, seduta al tavolo di Vieni da me Caterina Balivo appare invece legnosa e poco convincente, forse perché inadatta per la tipologia di programma. Tipologia di programma che avrebbe forse voluto alle redini una conduttrice più matura anagraficamente e più "materna" come una Mara Venier o una Antonella Clerici. A Vieni da me, in una semplice parola, la Balivo risulta "antipatica" e come tale respingente per quanto riguarda la reazione dell'audience. Tant'è che, a gran voce in rete si chiede il ritorno di Zero e lode che costava molto meno ed era ben più premiato dal pubblico in fatto di ascolti.

La débàcle sembra aver colpito anche la bionda Francesca Fialdini e la sua Vita in diretta. Le prime puntate sembravano aver inaugurato una tendenza vincente rispetto alla concorrenza di Barbara D'Urso con Pomeriggio Cinque. Una tendenza, ahimè, poi totalmente ribaltata dalle ultime rilevazioni degli ascolti che vedono "Barbarella" trionfare a mani basse. Possibile che le insistenti voci di maretta tra la Fialdini e Timperi abbiano via via allontanato il pubblico? La reazione stizzita "live" della conduttrice a una battuta del collega, e il suo inveire contro ignoti in un fuorionda trapelato in rete e sulla stampa e divenuto virale lasciano del resto intendere che la "vita" negli studi del programma di Rai1 sia decisamente meno idilliaca di come appaia di fronte alle telecamere, ed è risaputo che, quando i telespettatori avvertono che gli apparenti buoni rapporti tra due conduttori sono soltanto simulati, si sentono turlupinati e finiscono per cambiare canale.

Isoardi, Balivo, Fialdini, i tre volti del flop su Rai1, riusciranno in futuro a risollevare le proprie sorti nell'agone dell'Auditel o perderanno ulteriore terreno a favore delle agguerrite avversarie? Vi terremo aggiornati.