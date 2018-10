Ascolti Tv Auditel, Barbara D'Urso regna sovrana con Pomeriggio Cinque

Gli ascolti Tv e i dati Auditel, quest'anno rispetto alla stagione precedente, sembrerebbero apparentemente meno benevoli con Barbara D'Urso nel pomeriggio festivo, con il rinnovarsi della disfida tra Domenica Live su Canale5 e Domenica In, che ha visto il ritorno di Mara Venier alle redini del contenitore storico di Rai1.

La "guerra" fino all'ultimo punto di share tra le due primedonne ha segnato infatti, per ora, il vantaggio della Venier, quando invece contro Cristina e Benedetta Parodi, il risultato era sempre una vittoria schiacciante di parte della "Barbarella" nazionale.

Ma quest'ultima ha ottime ragioni per esultare comunque. Impegnata nelle giornate infrasettimanali con Pomeriggio Cinque, la D'Urso vede il suo salotto battere costantemente quello rivale su Rai1, e precisamente il programma La Vita in diretta, condotto da Francesca Fialdini e Tiberio Timperi.

A parte la prima settimana di rodaggio, nella nuova stagione televisiva Pomeriggio Cinque è risultato sempre vincitore rispetto alla concorrenza, dimostrando che in dieci anni di programmazione (la primissima puntata fu trasmessa il 1 settembre 2008, sempre su Canale5) la formula (e soprattutto la conduttrice) non è venuta a noia, ma - anzi - riesce sempre a rinnovarsi.

Quanto alla nota dolente della domenica, una volta terminato il salotto della Venier, c'è da dire che Barbara D'Urso recupera immediatamente lo scettro di regina di share contro La prima volta, programma condotto su Rai1 dalla rivale dell'anno scorso Cristina Parodi, che soccombe settimanalmente alla corazzata di Domenica Live.

Dopo la stagione trionfale 2017-2018, la flessione di Barbara D'Urso a vantaggio di Mara Venier è stata sottolineata con un certo fervore dalla stampa, dimenticando i successi incontrastati di Pomeriggio Cinque e soprattutto che la stagione televisiva non è ancora terminata e che, come avevamo già commentato qualche settimana fa quando Domenica Live batté Domenica In, non è detto che Barbarella non possa presto "ripigliarsi ciò che è suo" anche nei pomeriggi festivi. La guerra, insomma, è appena cominciata.