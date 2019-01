Ascolti Tv Auditel: Barbara D'Urso con Domenica Live surclassa Parodi

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di domenica 20 dicembre 2019 vedono nella fascia pomeridiana Barbara D'Urso con Domenica Live surclassare La prima volta di Cristina Parodi su Rai1.

In particolare La Prima Volta ha ottenuto 1.937.000 spettatori pari all’11.5%, minimo storico di share per la trasmissione, mentre Domenica Live - nello stesso slot - ha conquistato invece 2.674.000 spettatori con il 16.2% (con l'Ultima Sorpresa: 2.482.000 – 13.8%). Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5, ha così commentato in un comunicato stampa: "Ancora un ottimo risultato per Domenica Live, che si conferma leader assoluto della sua fascia. Il contenitore del pomeriggio domenicale, condotto da Barbara d’Urso, ha toccato picchi di oltre 3.000.000 di telespettatori, che hanno sfiorato il 18% di share".

Il direttore Scheri conclude: «Complimenti a Barbara, professionista insostituibile. Il suo entusiasmo, la sua determinazione, l’empatia che trasmette nel raccontare personaggi e storie, attraversano lo schermo coinvolgendo sempre di più i telespettatori».