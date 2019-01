Ascolti Tv Auditel: Barbara D'Urso spopola con Dottoressa Giò e Domenica LIve

Barbara D'Urso torna in Tv e raddoppia. Dopo la pausa natalizia, Barbarella si rimpossessa infatti del pomeriggio domenicale con Domenica Live e dilaga anche in prima serata con La Dottoressa Giò.

Non è da tutti tornare, dopo vent'anni di carriera dorata come conduttrice televisiva di programmi di grande successo, a recitare in una fiction, ma "Carmelita" D'Urso ama le sfide ed è prontissima ad affrontare anche il prime time del dì di festa, dopo aver spopolato per anni nella fascia pomeridiana.

Riguardo alla fiction del cuore di Barbara, che vent'anni fa ottenne grande successo di pubblico e di critica dal comunicato stampa ufficiale leggiamo: "Nei 4 episodi che danno vita alla nuova stagione, prodotta da Picomedia con la regia di Antonello Grimaldi, scritta da Cristiana Farina, Roberta Colombo, Eleonora Fiorini e Giorgia Mariani, la protagonista Giò è al centro di una storia a metà tra il genere medico e quello d'indagine, dove vengono affrontate tematiche attuali, prima fra tutte la violenza contro le donne, un tema caro a Barbara d’Urso in tutti i programmi da lei condotti".

E ancora: "Ripercorrendo la storia, Gio’ è una dottoressa moderna e al passo coi tempi. La sua vita è segnata dalla perdita del bimbo che aveva in grembo durante una colluttazione nata per difendere una paziente. Questo dramma personale porta anche alla rottura del suo matrimonio. Ma Giò, donna forte, tenace e sensibile, ne esce rafforzata e svolge la sua missione di medico, aiutando le proprie pazienti non solo dal punto di vista professionale, ma anche da amica e confidente".

Nel cast, oltre a Barbara D'Urso nei panni della protagonista, troviamo fra gli altri Christopher Lambert nelle vesti del dottor Sergio Monti, nemico numero uno di Giò, Marco Bonini nel ruolo del dottor Paolo Zambelli, Rocco Tanica di Elio e le Storie Tese alias l'ispettore di polizia Fabrio Bracco e Paola Tiziana Cruciani che interpreta la storica caposala Gigliola.

Domenica Live, invece, domenica 13 gennaio avrà, in esclusiva internazionale e per la prima volta ospite in uno studio televisivo, la figlia del calciatore Diego Armando Maradona, Jana Maradona. La ragazza, che ha abbracciato il padre per la prima volta all’età di 18 anni, sarà accompagnata dal fratello Diego Armando Jr.

A seguire, per la prima volta, Christopher Lambert racconterà la sua esperienza sul set della Dottoressa Giò. Un’esperienza che gli ha regalato l’amore: durante le riprese l’attore ha infatti conosciuto l’attrice Camilla Ferranti, anche lei tra le protagoniste della serie e sembra che presto la porterà all’altare.

E ancora, Annalisa Minetti, in diretta dal battesimo della figlia Elena, replicherà ai durissimi attacchi ricevuti dopo aver pubblicato una foto sui suoi profili social.