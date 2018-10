Ascolti Tv Auditel: Belen-De Filippi 29,6%, Alberto Angela chiude in bellezza

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di sabato 20 ottobre 2018 vedono il riproporsi della sfida Cultura su Rai1 contro Svago su Canale5.

Vediamo i dati: la quarta e ultima puntata di Ulisse, condotta da Alberto Angela dedicata alla Principessa Sissi, ha chiuso in bellezza con 4.453.000 spettatori pari al 22.5% di share, in netta crescita rispetto alle puntate precedenti. Su Canale 5 Tú sí que vales con Belen e Maria De Filippi ha invece convinto 5.123.000 spettatori pari al 29.6% di share.

Una scommessa vincente quella di trasportare Ulisse da Rai3 a Rai1, nonché un autentico trionfo per Alberto Angela che ha dimostrato di poter coniugare intrattenimento e divulgazione nella prima serata del sabato di solito monopolizzata da lustrini e paillettes sulle due Ammiraglie Rai e Mediaset. Ora ferve l'attesa per l'arrivo di Antonella Clerici con la versione moderna di Portobello, che da sabato prossimo andrà a scontrarsi direttamente in prime time con la corazzata De Filippi-Belen-Tú sí que vales. Quanto ad Alberto Angela, tornerà nel prossimo futuro con il suo fortunatissimo programma Meraviglie, dedicato alle bellezze del patrimonio artistico italiano.

Da segnalare in Access Prime Time su La7 Otto e Mezzo con una puntata dedicata al caso Riace. Lilli Gruber e i suoi ospiti Francesco Borgonovo, Antonella Boralevi e Laura Boldrini hanno totalizzato 1.059.000 spettatori (5.1%), che ha fatto imporre La7 su Rete4 anche il sabato.