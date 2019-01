Spettacoli

Sabato, 5 gennaio 2019 - 10:36:00 Ascolti Tv Auditel: bene Ornella Muti e Jane Alexander. Good Doctor sul podio Vince il film Wine to Love di Rai1 che batte Zootropolis su Canale 5. Ottimo Crozza in replica. Bene Rai2 con The Good Doctor di Marco Zonetti