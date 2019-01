Ascolti TV Auditel: Beppe Grillo contro Adriano Celentano, duello di share

Gli ascolti tv e i dati Auditel di lunedì 28 gennaio 2019 hanno visto scontrarsi eccezionalmente in prima serata Beppe Grillo e Adriano Celentano.

C'è Grillo, l'omaggio del direttore di Rai2 Carlo Freccero al comico fondatore del M5s, omaggio che tante polemiche ha scatenato nelle file dell'Opposizione al governo giallo-verde, si è cimentato infatti nell'agone dell'Auditel contro Il Molleggiato e la terza puntata del suo Adrian, programma sulle cui sorti sono puntati tutti gli occhi - specie quelli dei vertici Mediaset - per gli ascolti non esattamente entusiasmanti.

Grillo, seppur nei filmati di repertorio, torna quindi alla Rai dopo moltissimi anni e finisce per ritrovarsi contro l'amico Adriano, compagno di tante lotte politiche e ambientali. I due mattatori dovranno vedersela però con Rai1 e La Compagnia del Cigno, fiction di successo interpretata da Alessio Boni, Giovanna Mezzogiorno e Anna Valle, nonché con gli aggueriti Riccardo Iacona con il suo Presa Diretta su Rai3 e Nicola Porro conduttore di Quarta Repubblica su Rete4.

Un prime time di fuoco, dunque, il cui esito è atteso con trepidazione dagli addetti ai lavori dello spettacolo, ma anche e soprattutto in ambito politico, con fan, attivisti, simpatizzanti, elettori ed eletti pentastellati che attendono di vedere in Tv il loro beniamino "Beppe" e i detrattori che invece, da giorni, invitano al boicottaggio, sottolineando i 30mila euro di diritti che il comico incasserà per la messa in onda dei filmati di repertorio. Fondi che, secondo Matteo Salvini, verranno dati in beneficenza. Pure, di queste diatribe, nel decretare il vincitore della serata, non terrà minimamente conto il verdetto dell'Auditel poiché, come diceva Benedetto Croce del Tribunale della Storia, esso né assolve né condanna, ma soltanto registra.