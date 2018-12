Ascolti Tv Auditel: Berlinguer sfora e fa irritare Mannoni, ma lo share langue

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di martedì 18 dicembre in prime time non premiano eccessivamente il programma di Rai3 #Cartabianca, condotto da Bianca Berlinguer. Che si è fermato a 1.096.000 spettatori con il 5,1% di share rispetto al concorrente Giovanni Floris con il suo DiMartedì su La7, che ha segnato invece 1.337.000 spettatori con uno share del 6.2%.

Rai3 si classifica quinta negli ascolti di ieri sera, malgrado la Berlinguer le abbia tentate tutte per far salire l'audience, invitando financo Cristiano Malgioglio, che - con tutta la simpatia del caso - ci si domanda cosa c'entri in un programma di approfondimento politico. Bianca Berlinguer non è Bruno Vespa (che invece ieri ha fatto sfracelli stravincendo in seconda serata) e certe contaminazioni tra spettacolo e politica non le riescono bene quanto a lui.

Per giunta, l'impettita Bianca si è pure presa ben dieci minuti in più rubandoli al buon Maurizio Mannoni, che va in onda subito dopo con Linea Notte. Mannoni, che già si era lamentato delle tante libertà con la tempistica da parte di colei che lo precede, ha sbottato in diretta, rivolto ai telespettatori e agli ospiti in studio: "Dieci minuti di ritardo. Che facciamo, andiamo in onda?" e ancora: "Che dite? Lo chiedo ai nostri ospiti, siete voi che avete aspettato dieci minuti. Se voi mi dite no io chiudo e vado a casa".

Gli ospiti hanno annuito dando il consenso a proseguire, ma la diatriba non si è chiusa lì, perché il conduttore di Linea Notte è tornato a disquisire piccato al riguardo nel corso della trasmissione: "Andiamo dai colleghi delle sedi regionali molto in ritardo. Voi che siete in tanti protestate, non lasciate sempre solo me a protestare contro gli sforamenti". E poi, oltre alla frecciata indiretta alla collega Berlinguer, ha avuto modo di elogiare la conduttrice di Chi L'ha visto? che lo precede il mercoledì sera. "Ci vediamo domani a mezzanotte" ha puntualizzato Mannoni, "lo posso dire con sicurezza perché c’è Federica Sciarelli e lei è puntuale". E oltre che puntuale, la Sciarelli fa almeno il doppio degli ascolti della Berlinguer, senza escogitare stratagemmi per prolungare la trasmissione e quindi giocare sulle percentuali di share. Cosa che Mannoni, da gran signore qual è, ha evitato di sottolineare...