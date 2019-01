Ascolti Tv Auditel: Boom di Fabio Fazio con Che Fuori Tempo che fa

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di lunedì 14 gennaio 2019 vedono il trionfale ritorno di Fabio Fazio nell'appuntamento del lunedì in seconda serata con Che Fuori Tempo che Fa.

Dopo la pausa natalizia e in attesa di tornare la prossima settimana anche la domenica sera in prime time con Che Tempo che Fa, ieri Fazio ha conquistato 1.559.000 spettatori con il 14.9% di share surclassando la concorrenza degli altri canali.

Una stagione fortunata questa, per i programmi del conduttore ligure, il cui positivo trend di ascolti appare non soltanto consolidato ma in crescita non soltanto la domenica in prima serata, ma - come si è visto ieri - anche il lunedì a tarda sera.