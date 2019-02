Ascolti Tv Auditel: Boom Fazio, con Sanremo 2019 surclassa L'Isola dei Famosi

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di domenica 10 febbraio 2019 vedono Che Tempo che fa condotto da Fabio Fazio su Rai1 (ampiamente colonizzato dal Festival di Sanremo 2019 e con ospiti Mahmood, Achille Lauro e Virginia Raffaele, fra gli altri) fare il botto di ascolti su Rai1 con 4.764.000 spettatori pari al 18.5% di share e, con Che Tempo che Fa – Il Tavolo, raggiungere 2.606.000 (15%). Su Canale 5 L’Isola dei Famosi si è fermata invece a 2.399.000 spettatori pari al 13.8% di share. Su Rai2 The Good Doctor ha convinto 2.400.000 spettatori (9.6%). Su Italia 1 Le Iene Show ha intrattenuto 1.708.000 spettatori con il 9.8% di share. Su Rai3 Le ragazze ha totalizzato 1.164.000 spettatori pari ad uno share del 4.6%. Su Rete4 il film Robin Hood ha calamitato 1.007.000 spettatori con il 4.9% di share. Su La7 Non è l’Arena condotto da Massimo Giletti si è assestato a 6.1% con 1.550.000 spettatori.

Sette giorni fa, L'Isola dei Famosi conquistava il 14.8% di share con 2.748.000 spettatori, battendo Fabio Fazio che si assestava al 13.7% e a 3.587.000 spettatori con Che Tempo che fa e a 2.197.000 spettatori per il 12.4% con Che Tempo che fa - Il Tavolo. Spopolava su Rai2 l’esordio di The Good Doctor 2 con i suoi 2.563.000 spettatori (10%). Su Rai3 Le Ragazze totalizzava 1.313.000 spettatori pari ad uno share del 5.8%, mentre su La7 Non è l’Arena totalizzava 1.226.000 spettatori con il 6.1%.