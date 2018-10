Ascolti Tv Auditel: boom Fratelli di Crozza oltre 1 mln e 200mila spettatori

Gli ascolti Tv e i dati auditel di venerdì 12 ottobre 2018 vedono tornare alla grande Maurizio Crozza che, con Fratelli di Crozza, arriva a toccare la vetta del 5,2% di share con oltre 1.200 mila spettatori.

Un successo strepitoso e crescente se si pensa che, nella prima puntata, due settimane fa, il comico genovese aveva raggiunto 1.026.000 spettatori con il 4,4% di share, mentre nella seconda in onda il 6 ottobre scorso ne aveva raggiunti 1.146.000 pari al 4,8%.

Ieri sera per il programma in onda in prime time sul Nove è stato un autentico boom. Nel dettaglio: Fratelli di Crozza ha conquistato ben 1.238.000 spettatori con il 5,2% di share per l'appunto, mentre il suo competitor diretto (nonché sostituto nella stessa fascia oraria su La7) Zoro con Propaganda Live sospinto dal caso Cucchi, con Ilaria Cucchi ospite in studio, ne ha raggiunti 943.000 con un identico share del 5,2%, e su TV8 X Factor 2018 – Le Audizioni si è fermato al 4.2% con 944.000 spettatori.

Il Nove, grazie a Crozza, ha superato Rai2 che con Criminal Minds si è arrestato a 998.000 spettatori pari al 4.5% di share, e Italia 1 che con Insieme per Forza ha convinto 898.000 spettatori (4.2%).