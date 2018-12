Ascolti Tv Auditel: boom previsto per l'ultima puntata di Nero a metà

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di lunedì 17 dicembre 2018 registreranno la performance dell'ultima puntata della fiction Nero a metà, in onda su Rai1.

La serie, di grande successo, con protagonisti Claudio Amendola, Antonia Liskova e Miguel Gobbo Diaz si apprestano a chiudere in bellezza, in una serata in cui la concorrenza sembra aver abdicato. Rai2 con il film visto e rivisto Un amore tutto suo con Sandra Bullock, Canale 5 con il quasi sconosciuto Race - Il colore della vittoria seppur in prima visione TV, Italia 1 con Mamma ho riperso l'aereo e La7 con La lettera scarlatta. Interessante tuttavia la disfida tra programmi di approfondimento, ovvero tra Report su Rai3 condotto da Sigfrido Ranucci (che ha buone probabilità di finire sul podio dei più visti) e Quarta Repubblica su Rete4 condotto da Nicola Porro.

Insomma, Nero a metà si avvia verso una conclusione coi fiocchi e col botto, a corredo di un buon successo di critica e di pubblico, e di costanti vittorie sulla concorrenza, financo del Grande Fratello Vip. A domani, dunque, il verdetto dell'Auditel.