Ascolti Tv Auditel: Brooke, spostati! Ora a Beautiful vogliono Barbara D'Urso

Brooke Logan, spostati, a Beautiful sta arrivando "Barbarella"!

No, non è una fake news, la nostra Barbara D'Urso potrebbe davvero approdare nella soap opera americana più vista del mondo con un ruolo cucito su misura per lei. A rivelarlo a Pomeriggio Cinque è stata la showgirl Alessia Macari, reduce da un viaggio a Los Angeles negli studi della produzione di The Bold and The Beautiful, titolo originale della serie Tv in onda sulla CBS dal 23 marzo 1987 negli USA e dal 4 giugno 1990 in Italia, prima su Rai 2, poi su Rete 4 e infine su Canale 5 senza soluzione di continuità.

La Macari ha annunciato che, in un prossimo futuro, anche lei potrebbe avere una parte nella soap e ha inoltre svelato in diretta che la produzione sarebbe alquanto lieta di reclutare la stessa D'Urso, nota anche Oltreoceano e perfetta per la parte di una maliarda che dà filo da torcere alla bionda Brooke facendo girare la testa allo (sposato per l'ennesima volta da quest'ultima) Ridge.

Già in passato, in occasione delle trasferte italiche della produzione di Beautiful, vi sono stati camei da parte di celebrità nostrane, uno su tutti Enrico Papi nel 2000. Ma per quanto concerne Barbara, secondo indiscrezioni provenienti dall'America, la produzione sarebbe addirittura pronta ad affidarle la parte di un personaggio ideato appositamente per lei e la cui storia dovrebbe dipanarsi per diverse puntate interagendo con il resto del cast e influendo direttamente sull'intreccio. Non una semplice comparsata, insomma, ma un ruolo di primo piano.

Già si vocifera che Katherine Kelly-Lang, interprete dell'intrigante Brooke, si stia guardando assiduamente i programmi condotti da "Barbarella" per studiare la possibile rivale. Quanto alla D'Urso, al riguardo glissa, ma dietro le quinte sono tutti concordi che nel cast più o meno ingessato della soap, la sua verve partenopea farebbe scintille.