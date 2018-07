Ascolti tv Auditel: buono il risultato di Velvet su RaiUno

Buoni risultati ha fatto segnare in fatto di ascolti tv il programma andato in onda su Rai 1 “Velvet” che ha ottenuto il 12,1% di share.

Su Rai 2 è andato in onda in prima serata il film Senza pietà che è stato visto dal 5,4% dei telespettatori italiani.

The lone langer, in onda come sempre su Rai 3, ha ottenuto il 5,8% di share.

Passando ai canali Mediaset, dove ha ottenuto un ottimo risultato per il film proposto da Canale 5 “Le verità nascoste” che ha inchiodato davanti alla televisione il 8,5% dei telespettatori.

Ottimo risultato per la partita “Chicago Med proposta in prima serata su Italia 1 ha ottenuto il 4,8% di share.

Il terzo indizio andato in onda su Rete 4 ha conquistato il 6,3% di share.

Passando ora ai principali canali del digitale terreste: per quanto concerne La7 con Un giorno di ordinaria follia che ha conquistato con 3,1% di share, mentre su Tv8 è stato proposto il film Italia’s got talent che ha ottenuto il 4% di share.