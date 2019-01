Ascolti Tv Auditel: C'è Grillo, Adrian, Compagnia del Cigno... chi vincerà?

Gli ascolti tv e i dati Auditel di lunedì 28 gennaio 2019 vedono una sfida di fuoco tra i vari canali televisivi. Su Rai1, continua La Compagnia del Cigno, fiction di Ivan Cotroneo campionessa di ascolti, con Alessio Boni, Giovanna Mezzogiorno e Anna Valle. Su Rai2, l'attesissimo e al tempo stesso boicottatissimo omaggio di Carlo Freccero a Beppe Grillo, C'è Grillo. Su Canale 5, il nuovo appuntamento con Adrian di Adriano Celentano. Su Rai3 Riccardo Iacona presenterà un'altra puntata di Presa Diretta mentre su Rete4 torna Nicola Porro con Quarta Repubblica.

Chi trionferà nell'agone dell'Auditel?

Sette giorni fa, La Compagnia del Cigno aveva prevalso nettamente su Adrian, ma questa settimana la presenza di C'è Grillo potrebbe rivoluzionare i dati Auditel. L'attesa per il verdetto degli ascolti è spasmodica, e la disfida in prime time di stasera costituisce senz'altro una delle più interessanti della stagione televisiva in corso.