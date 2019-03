Ascolti Tv Auditel: C'è Posta per te sbanca la serata, Amadeus regge il colpo

Gabriel Garko , ospite di Maria De Filippi a C'è Posta per te

C'è Posta per te sbanca l'Auditel e vince la serata, I Soliti Ignoti Vip perde con onore e regge il colpo. Gli ascolti tv e i dati Auditel di sabato 9 marzo 2019 vedono in prime time su Rai1 lo speciale condotto da Amadeus I Soliti Ignoti Vip conquistare 3.813.000 spettatori pari al 17.7% di share. Su Canale 5 C’è Posta per Te con ospiti, fra gli altri Luciana Littizzetto, Gabriel Garko, Francesco Monte e Gianluca Vacchi ha totalizzato 5.510.000 spettatori pari al 29% di share.

Rai2 con NCIS Los Angeles convince 1.179.000 spettatori pari al 5.2% di share mentre Swat raccoglie 1.214.000 spettatori pari al 5.9% di share. Su Italia 1 il cartoon Kung Fu Panda 3 ha totalizzato 951.000 spettatori (4.3%), e su Rai3 Presa Diretta condotto da Riccardo Iacona totalizza 1.085.000 spettatori con il 5.6%. Su Rete4 Non C’è Due Senza Quattro segna 842.000 spettatori con il 4.1% di share, doppiando La7 con la serie Little Murders fermatasi a 397.000 spettatori con uno share del 2.3%.

Sette giorni fa C'è Posta per Te con ospiti Elisa e Rino Gattuso conquistavano 4.915.000 spettatori pari al 27.2% di share. La finale di Ora o Mai Più 2 convinceva 3.424.000 spettatori pari al 19.5% di share, crescendo di ben due punti dalla penultima puntata. Su Rai3 Presa Diretta condotto da Riccardo Iacona segnava invece 927.000 spettatori con il 4.5%.