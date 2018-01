Ascolti Tv Auditel, Maria De Filippi fa a pezzi Siani. Canale 5 straccia Rai1

Gli ascolti Tv e l'Auditel di sabato 20 gennaio vedono la sconfitta di Rai1 con Si accettano Miracoli (film di Alessandro Siani) che si ferma a 3.340.000 spettatorie al 14.9% di share.

Stravittoria di Canale 5 e di Maria De Filippi con C’è Posta per Te che conquista 5.914.000 spettatori pari al 30.1% di share.

Su Rai2, invece, NCIS ha totalizzato 1.369.000 spettatori pari al 5.7% di share e Bull 1.202.000 (5%), mentre su Italia 1 L’Era Glaciale 2 – Il Disgelo ha registrato 1.629.000 spettatori (6.9%).

Su Rai3 bene La Linea Verticale che ha raccolto davanti al video 1.483.000 spettatori pari ad uno share del 6.2%. Su Rete4 End of a Gun conta 769.000 spettatori con il 3.3% di share e su La7 L’Ispettore Barnaby ha raggiunto 467.000 spettatori con uno share del 2% nel primo episodio e 344.000 spettatori con il 2.3% nel secondo episodio in onda in seconda serata.