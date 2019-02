Ascolti Tv Auditel: Camila Raznovich, da Sanremo al Kilimangiaro sempre al top

Gli ascolti Tv e i dati Auditel del pomeriggio domenicale vedono, su Rai3, Kilimangiaro condotto da Camila Raznovich conquistarsi ogni settimana un posto al sole tra i programmi più seguiti.

Mentre i colossi Domenica In su Rai1 e Domenica Live su Canale 5 si danno battaglia, ecco che il programma della bella Camila avanza inesorabilmente nell'agone dello share, rubando punti importanti a La prima volta di Cristina Parodi, in onda su Rai1, tanto da insidiarlo da molto vicino.

Inserita nella Giuria d'Onore del Festival di Sanremo 2019, Camila Raznovich si gode il meritato successo della storica trasmissione domenicale di Rai3 che conduce con classe dal 2014. Una trasmissione che, dalla stagione 2016/2017, con l'avvento del capo progetto Cristoforo Gorno, esperto di Storia, si è ampliata rispetto al programma di viaggi che era stata fino ad allora per trasformarsi in uno spazio dedicato a ogni campo della conoscenza.

Camila si destreggia con ironia, abilità e disinvoltura tra luminari quali il geologo Mario Tozzi, il botanico Stefano Mancuso, la biologa Mariasole Bianco, l'alpinista Hervé Barmasse, il matematico Piergiorgio Odifreddi, il linguista Giuseppe Antonelli. Una formula premiata dal pubblico e dalla critica, che mantiene l'originaria componente dedicata al "viaggio" grazie al contributo prezioso dei "viaggi al rallentatore" di Gabriele Saluci e Ludovico de Maistre, con il loro approccio turistico-culturale alle varie località visitate a stretto contatto con le tradizioni delle varie popolazioni; non manca lo spazio dei "sapori" con le ricette italiane della cuoca Rosa, e l'attenzione alla sfera sociale con i "viaggi in carrozzina" di due ragazzi torinesi, Danilo e Luca, che girano per il mondo in sedia a rotelle dimostrando che "nulla è impossibile per chi desidera".

Kilimangiaro totalizza in media il 10% di share, con picchi del 12% e due milioni di fedelissimi che non si perdono una puntata del programma. C'è chi giura che Rai3, grazie al programma condotto da Camila Raznovich, potrebbe addirittura superare Rai1 e La prima Volta di Cristina Parodi. Senz'altro, resta encomiabile il fatto che un programma dedicato alla cultura la domenica pomeriggio riesca a ritagliarsi uno spazio importante fra i talk show delle Ammiraglie, e che contribuisca a diffondere il sapere in ogni sua declinazione riuscendo al tempo stesso a portare a casa ottimi ascolti.